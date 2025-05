Angola: Processo-crime contra Isabel dos Santos avança para tribunal

O processo-crime contra Isabel dos Santos, filha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos e ex-Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, chega finalmente a tribunal, com a fase de instrução contraditória agendada para o próximo dia 22 de Maio. A informação foi avançada pelo Novo Jornal, que cita fontes judiciais.

Após mais de um ano desde o anúncio da Procuradoria-Geral da República (PGR) do envio do processo-crime, Isabel dos Santos enfrenta acusações graves relacionadas com a sua gestão na petrolífera estatal angolana entre os anos de 2016 e 2017. As acusações incluem peculato, burla qualificada, abuso de poder, abuso de confiança, falsificação de documentos, associação criminosa, participação económica em negócio, tráfico de influências, branqueamento de capitais, bem como fraude fiscal qualificada.

Em declarações proferidas em Outubro de 2024, na capital portuguesa, Lisboa, o procurador-geral da República de Angola, Hélder Pitta Grós, confirmou que as autoridades judiciais dos Emirados Árabes Unidos (EAU) já receberam toda a documentação necessária para proceder à audição de Isabel dos Santos, que actualmente reside no Dubai.

A empresária angolana tem reiterado a sua inocência, classificando o processo como uma manobra política. Mostrando-se disponível para colaborar, Isabel dos Santos afirma estar pronta para ser ouvida no âmbito deste caso que tem atraído a atenção da opinião pública e dos meios de comunicação internacionais.