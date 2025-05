Acidente entre autocarro e camião no Brasil provoca nove mortos

Um trágico acidente rodoviário resultou na morte de nove pessoas, incluindo uma criança, e deixou dez feridos na BR-251, ao quilómetro 446, na localidade de Grão Mogol, em Minas Gerais, Brasil.

A colisão envolveu um autocarro e um camião, sendo que as vítimas mortais, que perderam a vida no local, incluem oito adultos e uma criança. Os passageiros do camião apresentavam ferimentos ligeiros e foram prontamente atendidos no local do acidente. Por sua vez, outros oito ocupantes do autocarro ficaram feridos e foram transportados para hospitais nas cidades de Francisco Sá e Montes Claros, onde receberam tratamento médico.

Em consequência do acidente, a estrada foi encerrada em ambos os sentidos, provocando interrupções significativas no trânsito da região.

As autoridades competentes estão a investigar as circunstâncias que levaram a este trágico despiste, com o intuito de apurar responsabilidades.