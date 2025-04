Papa Francisco reaparece e emociona fiéis na Praça de São Pedro

Receba vagas no seu WhatsApp Siga o nosso canal do WhatsApp para receber vagas no status do WhatsApp. Clique aqui para seguir

O Papa Francisco fez a sua reentrada pública no domingo, após um período de convalescença devido a problemas de saúde. O pontífice apareceu na Praça de São Pedro, onde se celebrou uma missa do Jubileu dedicada aos doentes, recebendo um caloroso acolhimento dos fiéis presentes.

O Papa foi transportado em cadeira de rodas desde o interior da Basílica de São Pedro até o altar da praça, onde conseguiu dirigir algumas palavras aos congregados, embora com certa dificuldade, em virtude das cânulas nasais que utiliza para receber oxigénio. “Bom domingo a todos, muito obrigado”, disse Francisco, antes de percorrer parte da praça, benzeindo os fiéis que o saudaram com aplausos e gritos de “Viva o Papa!”.

Durante a cerimónia, uma mulher leu uma mensagem em nome do Papa, na qual ele expressou um caloroso agradecimento a todos os que participaram da missa do Jubileu dos Enfermos. “Agradeço, do fundo do coração, pelas vossas orações pela minha saúde”, afirmou na sua mensagem.