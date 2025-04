Chuvas na Bolívia causam 55 mortos e afectam mais de meio milhão de famílias

Receba vagas no seu WhatsApp Siga o nosso canal do WhatsApp para receber vagas no status do WhatsApp. Clique aqui para seguir

A estação das chuvas que se iniciou em Novembro na Bolívia já resultou na trágica morte de 55 pessoas, com oito desaparecidos, e impactou mais de meio milhão de famílias, de acordo com informações divulgadas pelo vice-ministro da Defesa Civil, Juan Carlos Calvimontes, no domingo.

Em declarações ao canal Bolivia TV, Calvimontes revelou que todas as nove regiões do país registaram danos significativos, com mais de mil casas totalmente destruídas devido a deslizamentos de terra e inundações. A magnitude da crise levou o governo a mobilizar mais de quatro mil militares para prestar assistência às comunidades afectadas.

As previsões meteorológicas indicam que as chuvas continuarão em Abril, aumentando o risco de transbordo dos rios em diversas áreas. A situação é particularmente crítica na região de Beni, onde as inundações transformaram pastagens em terrenos alagados, forçando os agricultores a transportarem o seu gado em barcaças de madeira para áreas mais elevadas.

Em resposta à calamidade, o Governo boliviano anunciou que a Marinha está a trabalhar na adaptação de um navio anteriormente utilizado como hospital, com o objectivo de transportar até 40 toneladas de ajuda humanitária para as comunidades indígenas da região de Beni.