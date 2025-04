África do Sul regista aumento significativo de deportações de imigrantes ilegais

O Ministério do Interior da África do Sul anunciou que, no último ano fiscal, foram deportados aproximadamente 47 mil imigrantes ilegais, contabilizando o maior número de deportações registado nos últimos anos.

Este número representa um aumento significativo em comparação com o ano anterior, quando cerca de 40 mil imigrantes foram expulsos do país.

As autoridades sul-africanas explicam que este incremento nas deportações deve-se a uma estreita colaboração entre o Ministério do Interior e a Agência de Controlo de Fronteiras, que tem resultado em operações mais eficazes no combate à imigração ilegal. Entre as iniciativas destacadas, encontra-se a operação “Vhala Umugodi”, orientada para o combate à mineração ilegal, que tem contribuído para a identificação e detenção de imigrantes ilegais.

O aumento das deportações levanta preocupações e debates sobre as políticas de imigração e os desafios sociais que a África do Sul enfrenta em relação ao fluxo migratório. A situação exige uma análise cuidadosa das medidas implementadas e das suas implicações para as comunidades locais e os imigrantes.