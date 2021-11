Há falta de mão-de-obra na Austrália devido a pandemia

O encerramento da fronteira abalou a economia e agravou as necessidades da Austrália. Muitos foram os trabalhadores estrangeiros que regressaram ao país de origem devido às restrições a que Covid-19 obrigou.

De acordo com a BBC, as empresas locais sofrem agora consequências da crise resultante do coronavírus. A falta de trabalhadores que possibilitem os negócios em funcionamento é acentuada.

Durante décadas os emigrantes têm apoiado a economia da Austrália através dos empregos, que ocupam no país. Empregados de mesa, cozinheiros, pasteleiros e peixeiros estão agora em falta. Para combater esta lacuna, Neil Perry disse à BBC que os políticos em Canberra, capital da Austrália, precisam de implementar um plano de construção nacional.