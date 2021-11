Autoridades portuguesas vão demolir construções ilegais de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo já deu ordem para demolir a casa e o campo de ténis ilegais que tinha mandado construir na sua propriedade no Gerês.

A violação das regras urbanísticas em zona de reserva ecológica nacional e domínio hídrico obrigam ao desmantelamento de um anexo (casa do caseiro) com 115 metros quadrados e de um campo de ténis com 300 metros quadrados, acrescentados indevidamente ao projeto inicialmente aprovado para o terreno adquirido pelo craque em Valdozende, no sopé da serra do Gerês, com uma vista soberba sobre o rio Cávado.