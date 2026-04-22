Três detidos por roubo de 55 portas em Quelimane

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Três indivíduos, com idades entre 20 e 26 anos, encontram-se detidos na cidade de Quelimane, indiciados pelo roubo de portas de um armazém. Este crime ocorreu na capital provincial da Zambézia.

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) revelou que dois dos suspeitos já trabalharam como guardas no referido armazém, enquanto o terceiro é irmão de um ex-funcionário da mesma empresa, circunstâncias que terão facilitado a execução do delito.

De acordo com Maximino Amílcar, porta-voz do SERNIC na Zambézia, os suspeitos subtraíram um total de 55 portas, provocando prejuízos que ascendem a mais de 270 mil meticais. Até ao momento, 13 portas foram recuperadas, tendo sido já comercializadas a compradores individuais.

As investigações indicam que o grupo actuava durante a madrugada, retirando as portas por volta da meia-noite e transportando-as para a residência de um dos implicados. Posteriormente, o material era entregue a um terceiro elemento, encarregado da sua venda.

A detenção ocorreu quando um dos indivíduos tentava vender parte do material a um cidadão nigeriano, que se revelou ser conterrâneo do proprietário dos bens roubados. Esta coincidência levantou suspeitas que conduziram à intervenção das autoridades, resultando na captura do primeiro suspeito, que apontou o paradeiro dos restantes comparsas.

Os detidos confessaram a prática do crime e aguardam agora o desenrolar dos trâmites legais.