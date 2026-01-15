Sérgio Matsolo é o novo treinador do Desportivo de Maputo

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Sérgio Faife Matsolo foi nomeado o novo treinador da equipa sénior masculina do Desportivo de Maputo, sucedendo a Uzaras Mohamed, com quem trabalhou como adjunto na época anterior.

A decisão marca o início de um novo capítulo para o clube, com um contrato estabelecido por objectivos que abrange uma temporada.

Matsolo está actualmente a formar a sua equipa técnica, enfrentando o desafio de conduzir os “alvi-negros” ao apuramento para a Poule de acesso ao Moçambola-2027. O propósito fundamental da sua gestão será restaurar a competitividade da equipa, que busca o regresso ao mais alto patamar do futebol moçambicano.

É relevante recordar que a parceria entre Uzaras Mohamed e Sérgio Matsolo começou a meio da época transacta, após a direcção do Desportivo rescindir contrato com Amad Chababe, devido ao desempenho insatisfatório da equipa. No Campeonato da Cidade da última temporada, o Desportivo terminou em nono lugar, somando 27 pontos, resultado de sete vitórias, seis empates e doze derrotas em 26 confrontos.

A nova direcção espera que a experiência e conhecimento de Sérgio Matsolo contribuam para a reconstrução da equipa e a conquista de melhores resultados nos desafios por vir.