Senegal enfrenta Marrocos na final do CAN 2023

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A final do Campeonato Africano das Nações (CAN) está marcada para este domingo, às 21h00, no Estádio Prince Moulay Abdellah, onde Senegal e Marrocos se confrontarão em busca do título.

O Senegal garantiu o seu lugar na final após uma vitória apertada frente ao Egipto, com um golo decisivo de Sadio Mané aos 78 minutos, o que culminou num triunfo por 1-0 nas meias-finais.

Por seu lado, Marrocos, a jogar em casa, assegurou a sua presença na final numa partida intensa contra a Nigéria. Após um empate sem golos durante o tempo regulamentar e o prolongamento, os “Leões do Atlas” mostraram grande destreza na marcação de grandes penalidades, triunfando por 4-2.

Tanto Senegal como Marrocos entram no encontro decisivo com a ambição de conquistar o segundo título da sua história no CAN, adicionando um novo capítulo glorioso às suas trajectórias futebolísticas.