Presidente do Conselho Municipal monitoriza efeitos das chuvas em Maputo

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O presidente do Conselho Municipal de Maputo, Rasaque Manhique, realiza uma acção de monitorização e avaliação do impacto das chuvas em vários pontos críticos da cidade.

De acordo com uma nota enviada ao “Notícias Online”, esta iniciativa visa verificar o funcionamento dos sistemas de drenagem, identificar constrangimentos e orientar intervenções imediatas para minimizar os efeitos da pluviosidade na mobilidade urbana, segurança e bem-estar dos cidadãos.

Os locais seleccionados para a avaliação incluem a Ravina da Polana Caniço B, o Descarregador de Hulene A, a Casa Jovem e o Descarregador da Vala da Avenida Joaquim Chissano.

A monitorização acontece num contexto de intensas chuvas que se fazem sentir na capital desde o fim-de-semana. Várias vias e bairros encontram-se alagados, provocando restrições na circulação dos transportes semi-colectivos de passageiros, devido a dificuldades na mobilidade.

A actividade do presidente do Conselho Municipal reflete a preocupação com a infra-estrutura da cidade e a necessidade de intervenções que garantam a segurança e o conforto dos munícipes durante períodos de intensa precipitação.