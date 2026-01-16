Sociedade População de Metuge denuncia cobranças ilícitas em Unidades Sanitárias

População de Metuge denuncia cobranças ilícitas em Unidades Sanitárias


A população do distrito de Metuge, na província de Cabo Delgado, expressou preocupações acerca do mau-atendimento e das cobranças ilícitas praticadas por agentes de saúde nas unidades sanitárias locais.

As queixas foram apresentadas durante um encontro com o Governador, Valige Tauabo, que foi solicitado a intervir na situação.

Um pai, em depoimento à Rádio Moçambique, relatou que lhe foi exigido o pagamento de mil meticais por um enfermeiro como condição para atender a sua filha, que se encontrava doente. “Eu não tenho mil meticais. Por isso, peço ao governo para ver essa situação. No distrito é o mesmo. Para onde vamos fugir? Não temos refúgio”, afirmou.

O representante da Direcção Provincial de Saúde, Gonçalves Vicente, lamentou as ocorrências e atribuiu as práticas a infiltrados que não representam a ética dos profissionais de saúde.

Ele apelou à população para denunciar imediatamente os casos de mau atendimento. “Esse não é o comportamento de funcionários da saúde, mas temos alguns infiltrados com essas atitudes. Não adianta generalizar que todo o hospital tem o mesmo atendimento. Se conhecer ou viver essas situações, na altura, na mesma hora, tem de reportar, porque merece punição, se for verdade”, enfatizou Vicente.

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