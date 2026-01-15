Domingos Macandza se despede da Associação Black Bulls

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O internacional moçambicano Domingos Macandza deixou a Associação Black Bulls, conforme revelou o próprio jogador nas suas redes sociais na manhã desta quinta-feira.

Na sua mensagem, Macandza expressou gratidão à direcção e à equipa técnica do clube, afirmando: “Enfim, terminou um ciclo de amizade com a Black Bulls. Venho por este meio agradecer à direcção e ao staff pela oportunidade que me foi dada durante a época 2025”.

O lateral-direito transferiu-se para a Black Bulls no final da época 2024/25, proveniente do Costa do Sol. Até ao momento, o futuro do jogador permanece incerto, uma vez que o seu próximo destino ainda não foi revelado.

Ao longo da sua carreira, Domingos Macandza teve passagens marcantes por outros clubes, incluindo o Maxaquene, antes de se juntar ao “canário”.