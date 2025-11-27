Sociedade Mulheres camponesas se reúnem para fortalecer resistência contra indústria extractiva

Mulheres camponesas se reúnem para fortalecer resistência contra indústria extractiva


Cem mulheres camponesas de diversas províncias de Moçambique estão reunidas esta quinta e sexta-feira (27 e 28 de Novembro), na Escola Campesina de Mafuiane, no distrito de Namaacha. 

Este acampamento político, organizado pela Associação para o Empoderamento da Mulher, visa debater o impacto da indústria extractiva e fortalecer formas de resistência comunitária.

Desde 2019, este encontro é realizado anualmente, tendo passado por províncias como Cabo Delgado e Tete. O evento tem como principal objectivo ouvir as vozes das mulheres directamente afectadas pela exploração intensiva dos recursos naturais. No programa, destaca-se a promoção da reflexão crítica sobre as transformações sociais e económicas que ocorrem nos seus territórios.

Os organizadores ressaltam que o avanço de projectos extractivos nas últimas décadas tem gerado alterações significativas nas dinâmicas comunitárias, prejudicando a soberania alimentar e exacerbando desigualdades sociais. As mulheres, reconhecidas como um dos grupos mais vulneráveis, enfrentam desafios como deslocamentos forçados, perda de terras, e uma crescente precarização dos meios de subsistência.

Participam deste encontro mulheres das províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Tete e Cabo Delgado, juntamente com organizações parceiras e movimentos sociais tanto nacionais como internacionais. Sob o lema “A resistência camponesa é a semente de um novo modelo económico, alternativas, saberes e experiências”, este encontro reflete a luta contínua das mulheres camponesas em busca de um espaço de voz e dignidade nas suas comunidades.

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