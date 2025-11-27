Geny Catamo brilha em vitória do Sporting na Liga dos Campeões

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Em uma exibição convincente, o internacional moçambicano Geny Catamo destacou-se na vitória do Sporting Clube de Portugal, que triunfou por 3-0 contra o Club Brugge, em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões Europeus, realizado no Estádio José Alvalade.

Catamo, que teve um papel crucial no desfecho da partida, actuou durante 76 minutos. Ele foi responsável por uma assistência decisiva a Luís Suárez, que marcou o segundo golo da sua equipa aos 31 minutos, numa jogada que começou no meio-campo.

Antes desse golo, aos 24 minutos, Catamo mostrou a sua habilidade ao ultrapassar um defensor adversário, cujo remate foi defendido pelo guarda-redes belga. Essa defesa proporcionou a Geovane Quenda a oportunidade de inaugurar o marcador na recarga.

Francisco Trinção selou a vitória para o Sporting aos 70 minutos, validando a robustez da equipa ao longo do encontro, que se manteve sempre no controlo da partida. Geny Catamo foi finalmente substituído após assegurar a vantagem confortável.

Com esta vitória, o Sporting ascendeu ao oitavo lugar na tabela de classificação, agora com 10 pontos, enquanto o Club Brugge caiu para a vigésima sexta posição, mantendo apenas quatro pontos.