Cabo Delgado pressiona serviços básicos com chegada de refugiados

Seguir MMO Notícias no Google



O distrito de Mecúfi enfrenta uma crescente pressão sobre os serviços básicos, resultante da chegada contínua de pessoas oriundas dos distritos de Chiúre e Memba, este último pertencente à província de Nampula.

Segundo o administrador distrital, Fernando Neves, mais de treze mil indivíduos, incluindo mulheres, homens e crianças, deslocaram-se para Mecúfi, fugindo da insegurança que afecta as suas áreas de origem.

Esta nova onda migratória ocorre num momento em que Mecúfi ainda tenta recuperar-se dos danos provocados pelo ciclone Chido, que, no ano passado, causou a destruição de habitações, infraestruturas e fragilizou serviços essenciais na região.

Com o aumento do fluxo populacional, a pressão sobre o abastecimento de água potável, alimentação, abrigo e assistência sanitária intensifica-se, levando os centros de reassentamento a operar acima das suas capacidades.