Renamo anuncia Conselho Nacional em Nampula e reflecte sobre desafios internos

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A Comissão Política da Renamo, o segundo maior partido da oposição em Moçambique, decidiu marcar o seu Conselho Nacional para o dia 16 de Outubro, na província de Nampula.

Durante a sessão, que contou com a presença do líder do partido, Ossufo Momade, o porta-voz, Saide Fidels, informou que a Comissão abordou vários pontos na sua agenda, com destaque para a análise da situação política interna da formação.

“Encerramos a sessão da Comissão Política Nacional, que se debruçou sobre diversos aspectos da nossa realidade política”, afirmou Fidels.

Os membros da Comissão expressaram apoio ao general Ossufo Momade, elogiando a sua gestão e a capacidade de lidar com os desafios enfrentados pelo partido. Além disso, foi anunciado que os desmobilizados da Renamo serão convidados a participar na reunião do Conselho Nacional.

O encontro da Renamo em Nampula visa fortalecer a sua posição no cenário político do país, em tempos de desafios e transformações contínuas.