CDD nega ter recebido fundos para denegrir Ministro da Agricultura

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O Centro para Democracia e Direitos Humanos (CDD) desmentiu as alegações de que teria recebido dinheiro para manchar a imagem do actual Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Mito Albino.

A Organização Não Governamental afirmou estar disponível para ser escrutinada pela justiça, caso haja provas que comprovem a entrada de financiamento para esse fim.

André Mulungo, Oficial de Direitos Humanos do CDD, enfatizou que qualquer pessoa com informações que sugiram a recepção de fundos deve apresentá-las às autoridades competentes. “Posso assegurar que ninguém recebeu algum dinheiro aqui”, afirmou, em declarações à MBC TV.

Mulungo questionou as razões pelas quais o CDD receberia incentivos financeiros de figuras associadas ao projecto SUSTENTA, que foi gerido pelo anterior ministério, quando a ONG tem exigido a responsabilização dos seus responsáveis pelo fracasso do projecto.

Ele apontou que “o SUSTENTA foi um projecto corrupto, de corrupção, para roubar dinheiro”, sublinhando a incoerência de a ONG exigir intervenção do Ministério Público em relação ao SUSTENTA enquanto supostamente recebia dinheiro da sua gestão.

Além disso, reforçou a posição do CDD em relação à necessidade de afastamento do Ministro Roberto Albino, citando indícios de sua participação em um esquema fraudulento de compras públicas recusado pelo Tribunal Administrativo da Cidade de Maputo. “O Presidente Chapo não deve ficar confortável com uma figura com suspeitas de corrupção tão grave como o que está a acontecer com o Ministro Mito”, concluiu.