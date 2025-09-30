Moçambique regista 57 recuperados e 25 casos activos de varíola dos macacos

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As autoridades de saúde em Moçambique informaram que o país totaliza 57 pacientes recuperados da varíola dos macacos, conhecida como Mpox.

Actualmente, existem 25 casos activos em acompanhamento nas províncias do Niassa, Tete, Manica, Cabo Delgado e na província de Maputo.

O Boletim Diário da Mpox, publicado pelo Ministério da Saúde (MISAU) e ao qual a AIM teve acesso, revela que foram reportados 142 novos casos suspeitos em todo o território nacional, dos quais 25 foram confirmados como positivos para a doença.

Desde o dia 11 de Julho até 25 de Setembro, Moçambique registou um acumulado de 1.522 casos suspeitos, com 1.380 testes realizados, tendo sido 82 os resultados positivos para a varíola dos macacos. Até ao presente momento, não se registaram óbitos associados à doença, mantendo-se a taxa de letalidade em zero por cento.

A província do Niassa continua a ser a mais afectada, com um total de 72 casos acumulados. Nas últimas 24 horas, foram reportados três novos casos suspeitos, sendo dois na província de Niassa, dois na província de Maputo, dez na cidade de Maputo, nove na província de Manica e um na província de Gaza.

O MISAU fez um apelo à população para que se mantenha vigilante e adopte medidas de prevenção, como evitar o contacto físico com pessoas doentes ou suspeitas de infecção, lavar frequentemente as mãos e não partilhar roupas ou objectos pessoais. Em caso de surgimento de sintomas, como borbulhas semelhantes às da varicela, recomenda-se que os cidadãos procurem imediatamente a unidade sanitária mais próxima.