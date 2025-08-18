Polícia da República de Moçambique apreende 14 quilos de “suruma” em Chibuto

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A Polícia da República de Moçambique (PRM) anunciou a apreensão de 14 quilos de “suruma”, uma droga amplamente consumida em Chibuto, situado na província de Gaza.

O produto, que deveria ser transportado para aquele distrito, foi retido na 18.ª esquadra da cidade de Maputo.

Durante a operação, um dos suspeitos tentou evadir-se, deixando o seu companheiro a assumir a responsabilidade pela carga. O indiciado alegou ter recebido apenas 50 meticais para transportar o saco, desconhecendo o conteúdo ilícito que este acarretava.

Em declarações à “TV Miramar”, o homem afirmou que não está envolvido no comércio de estupefacientes altamente nocivos, dedicando-se apenas à venda de cigarros e “xivotchongo”. Adicionalmente, revelou que apenas reconhece a cor da “suruma” há cerca de três anos.

A polícia moçambicana já iniciou as diligências para localizar o indivíduo que conseguiu escapar das autoridades durante a apreensão. A operação visa intensificar a luta contra o tráfico de drogas na região e assegurar a segurança da população.