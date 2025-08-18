169 automobilistas proibidos de conduzir durante um ano em Sofala

Na província de Sofala, um total de 169 automobilistas foi inibido de conduzir nos próximos 12 meses após terem sido apanhados a conduzir sob o efeito do álcool.
Esta medida visa combater a sinistralidade rodoviária que tem aumentado na região.
Os infractores estão sujeitos ao pagamento de multas que variam entre 2.000 e 5.000 meticais, dependendo da gravidade da infracção.
O delegado Provincial do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, José Chilevo, sublinha que a condução sob influência de álcool é uma das principais causas dos acidentes rodoviários na província.
As autoridades apelam à responsabilidade dos condutores, enfatizando a importância de respeitar as normas de trânsito para garantir a segurança de todos nas estradas.