169 automobilistas proibidos de conduzir durante um ano em Sofala

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Na província de Sofala, um total de 169 automobilistas foi inibido de conduzir nos próximos 12 meses após terem sido apanhados a conduzir sob o efeito do álcool.

Esta medida visa combater a sinistralidade rodoviária que tem aumentado na região.

Os infractores estão sujeitos ao pagamento de multas que variam entre 2.000 e 5.000 meticais, dependendo da gravidade da infracção.

O delegado Provincial do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, José Chilevo, sublinha que a condução sob influência de álcool é uma das principais causas dos acidentes rodoviários na província.

As autoridades apelam à responsabilidade dos condutores, enfatizando a importância de respeitar as normas de trânsito para garantir a segurança de todos nas estradas.