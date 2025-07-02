Escolas primárias de Maputo recebem ecopontos para promover educação ambiental

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O Conselho Municipal de Maputo, em colaboração com a empresa Pernod Ricard Moçambique, realizou a entrega de 13 ecopontos, que totalizam 54 unidades, às escolas primárias da capital.

Esta iniciativa visa facilitar o depósito de resíduos sólidos de forma segregada, abrangendo categorias como papel, plástico, vidro e metal.

Durante a cerimónia de entrega, o Vereador de Educação, Cultura e Desporto, Osvaldo Fakir, enfatizou que estas estruturas vão além de uma simples solução para a gestão de resíduos, representando um contributo significativo para a educação ambiental das crianças. “Com este gesto, estamos a formar cidadãos conscientes, que aprendem a dizer não ao lixo, da escola à comunidade”, declarou o vereador.

O Director da Pernod Ricard Moçambique, Francisco Júnior, expressou a sua gratidão pela colaboração da edilidade na execução deste projecto. Destacou ainda que a organização está empenhada na promoção da reciclagem e na recolha de resíduos, afirmando que esta iniciativa é fundamental para aumentar a consciencialização sobre a separação de resíduos nas escolas e, desta forma, fomentar a economia circular.