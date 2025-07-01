Escassez de carteiras em Mágoè prejudica condições de aprendizagem de milhares de alunos

Escassez de carteiras em Mágoè prejudica condições de aprendizagem de milhares de...

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O sector da educação em Mágoè, na província de Tete, enfrenta uma grave carência de mil e quinhentas carteiras escolares duplas, uma situação que afecta mais de seis mil e duzentos alunos que assistem às aulas sentados no chão.

Em resposta a esta problemática, estão a ser implementadas acções a nível local para mitigar os efeitos da falta de mobiliário escolar.

Betinho Francisco, director dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologias em Mágoè, destacou que a fabricação de carteiras de forma caseira é uma das soluções em curso para resolver esta situação urgente.