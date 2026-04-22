Vereadores ausentes em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Quelimane

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Assembleia Municipal de Quelimane deu início à sua primeira sessão ordinária do ano, marcada pela notável ausência de cinco vereadores, cujas responsabilidades incluem pelouros cruciais como Saneamento, Urbanização, Planeamento Urbano, e Educação e Género.

Em declaração à imprensa, o presidente do Conselho Municipal, Manuel de Araújo, justificou as ausências, referindo que a alteração da data previamente estabelecida para a realização da sessão coincidiu com compromissos já agendados e de natureza inadiável. Apesar da falta dos vereadores, Araújo assegurou que as áreas afectadas estão representadas a nível técnico por meio dos respectivos directores, garantindo que qualquer dúvida ou questão possa ser dirigida pelo executivo municipal.

O presidente da Assembleia Municipal, Manuel José, sublinhou que os principais pontos em agenda são a apreciação e aprovação do relatório de balanço das actividades de 2025, assim como a conta de gerência referente ao mesmo exercício económico. A sessão constitui um momento importante para a avaliação das acções do município e para a definição de estratégias futuras.