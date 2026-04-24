Foram publicadas hoje, dia 24 de Abril no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:
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Vagas de emprego abertas para hoje:
1. Vaga para Specialist Contracting
A Sasol pretende recrutar um (1) Specialist Contracting. Saiba mais.
2. Vaga para Senior Buyer
A Sasol pretende recrutar um (1) Senior Buyer. Saiba mais.
3. Vaga para Principal Sustainability Spec
A McDermott International pretende recrutar um (1) Principal Sustainability Spec. Saiba mais.
Vagas de emprego ainda abertas
1. Vaga para Senior Specialist: Digital & VAS Products Development and Management
A Vodafone pretende recrutar um (1) Senior Specialist: Digital & VAS Products Development and Management. Saiba mais.
2. Vaga para Graduate Management Trainee
The AB InBev pretende recrutar um (1) Graduate Management Trainee. Saiba mais.
3. Vaga para Flight Dispatcher/ Customs & Shipping Supervisor
A SGS pretende recrutar um (1) Flight Dispatcher/ Customs & Shipping Supervisor. Saiba mais.
4. Vaga para Finance Manager
A Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. International Assistance pretende recrutar um (1) Finance Manager. Saiba mais.
5. Vaga para Distribution Supervisor
A AB InBev pretende recrutar um (1) Distribution Supervisor. Saiba mais.
6. Vaga para Motorista Profissional
A Enviroserv pretende reforçar a sua equipa em Pemba – Cabo Delgado, com a admissão de um (1) Motorista Profissional. Saiba mais.
7. Vaga para Sustainability Internship
A SLB pretende recrutar um (1) Sustainability Internship. Saiba mais.
8. Vaga para Business Development Specialist
A DHL pretende recrutar um (1) Business Development Specialist. Saiba mais.
9. Vaga para Contabilista Sénior
A EKITALCI Consultoria e Investimentos Lda pretende recrutar um (1) Contabilista Sénior. Saiba mais.
10. Vaga para Estafeta/Servente
A Terre des Hommes Schweiz e a Solidar Suisse pretendem contratar um (1) Estafeta/Servente. Saiba mais.
11. Vaga para Director Financeiro
A PEP Moçambique pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Director Financeiro. Saiba mais.
12. Vaga para Oficial de Frota e Instalações
A Handicap International/Humanity & Inclusion (HI) pretende recrutar um (1) Oficial de Frota e Instalações. Saiba mais.
13. Vaga para Cluster Supervisor
A Vodafone pretende recrutar um (1) Cluster Supervisor. Saiba mais.
14. Vaga para Query Officer Accounts Payable
A Sasol pretende recrutar um (1) Query Officer Accounts Payable. Saiba mais.
15. Vaga para Procurement and Operations Officer
A International Union for Conservation of Nature (IUCN) pretende recrutar um (1) Procurement and Operations Officer. Saiba mais.
16. Vaga para Oficial de Campo
A GiveDirectly (GD) pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Oficial de Campo. Saiba mais.
17. Vaga para Consultor(a) de Viagens
A CRH Consultores, Lda pretende recrutar um/a (1) Consultor(a) de Viagens, para uma empresa que opera no ramo de Turismo, Logística e Transporte. Saiba mais.
18. Vaga para Humanities Teacher (Economics & Business)
A Aga Khan Academy Maputo pretende recrutar um (1) Humanities Teacher (Economics & Business). Saiba mais.
19. Vaga para Comercial Júnior
Procura-se Comercial Júnior para trabalhar em Maputo. Saiba mais.
20. Vaga para Técnica de Recursos Humanos
O Grupo CB pretende recrutar para o seu quadro de pessoal uma (1) Técnica de Recursos Humanos. Saiba mais.
21. Vaga para Executivo B2B
O Grupo CB pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Executivo B2B. Saiba mais.
22. Vaga para Social and Emotional Counsellor
A Aga Khan Academy Maputo pretende recrutar um (1) Social and Emotional Counsellor. Saiba mais.