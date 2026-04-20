Vagas de emprego do dia 20 de Abril de 2026

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Foram publicadas hoje, dia 20 de Abril no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

Clique aqui para baixar a edição em PDF.

Vagas de emprego abertas para hoje:

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Oficial de Parcerias baseado(a) em: Nampula. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Oficial – Compliance de Resposta a Emergências (Gaza – Xai – Xai). Saiba mais.

A PEP Moçambique pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Director Financeiro. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

O Absa pretende recrutar um (1) Trade Sales Manager. Saiba mais.

A Handicap International/Humanity & Inclusion (HI) pretende recrutar um (1) Oficial de Frota e Instalações. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar dois (2) Ajudantes de Armazém (Matola). Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) Cluster Supervisor. Saiba mais.

A Sasol pretende recrutar um (1) Query Officer Accounts Payable. Saiba mais.

A International Union for Conservation of Nature (IUCN) pretende recrutar um (1) Procurement and Operations Officer. Saiba mais.

A GiveDirectly (GD) pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Oficial de Campo. Saiba mais.

A Catholic Relief Services pretende recrutar um (1) Moçambique – PARES project, Training on Visual Quality Control of Vegetables. Saiba mais.

A RINA pretende recrutar um (1) Management Profiles (Mozambique). Saiba mais.

The Vital Strategies pretende recrutar um (1) Senior Manager, Africa Region, Partnership for Healthy Cities. Saiba mais.

A TotalEnergies pretende recrutar um (1) Transport Analyst. Saiba mais.

A ENI pretende recrutar um (1) Commercial Project Manager. Saiba mais.

A PwC pretende recrutar um (1) Tax & Regulatory Services. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar dois (2) Oficiais de Mercadorias Locais (Matola e Manhiça). Saiba mais.

A CRH Consultores, Lda pretende recrutar um/a (1) Consultor(a) de Viagens, para uma empresa que opera no ramo de Turismo, Logística e Transporte. Saiba mais.

A Aga Khan Academy Maputo pretende recrutar um (1) Humanities Teacher (Economics & Business). Saiba mais.

Procura-se Comercial Júnior para trabalhar em Maputo. Saiba mais.

O Grupo CB pretende recrutar para o seu quadro de pessoal uma (1) Técnica de Recursos Humanos. Saiba mais.

O Grupo CB pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Executivo B2B. Saiba mais.

A Aga Khan Academy Maputo pretende recrutar um (1) Social and Emotional Counsellor. Saiba mais.