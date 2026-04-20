Foram publicadas hoje, dia 20 de Abril no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:
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Vagas de emprego abertas para hoje:
1. Vaga para Oficial – Parcerias (Nampula)
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Oficial de Parcerias baseado(a) em: Nampula. Saiba mais.
2. Vaga para Oficial – Compliance de Resposta a Emergências (Gaza)
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Oficial – Compliance de Resposta a Emergências (Gaza – Xai – Xai). Saiba mais.
3. Vaga para Director Financeiro
A PEP Moçambique pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Director Financeiro. Saiba mais.
Vagas de emprego ainda abertas
1. Vaga para Trade Sales Manager
O Absa pretende recrutar um (1) Trade Sales Manager. Saiba mais.
2. Vaga para Oficial de Frota e Instalações
A Handicap International/Humanity & Inclusion (HI) pretende recrutar um (1) Oficial de Frota e Instalações. Saiba mais.
3. Vagas para Ajudantes de Armazém (Matola)
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar dois (2) Ajudantes de Armazém (Matola). Saiba mais.
4. Vaga para Cluster Supervisor
A Vodafone pretende recrutar um (1) Cluster Supervisor. Saiba mais.
5. Vaga para Query Officer Accounts Payable
A Sasol pretende recrutar um (1) Query Officer Accounts Payable. Saiba mais.
6. Vaga para Procurement and Operations Officer
A International Union for Conservation of Nature (IUCN) pretende recrutar um (1) Procurement and Operations Officer. Saiba mais.
7. Vaga para Oficial de Campo
A GiveDirectly (GD) pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Oficial de Campo. Saiba mais.
8. Vaga para Moçambique – PARES project, Training on Visual Quality Control of Vegetables
A Catholic Relief Services pretende recrutar um (1) Moçambique – PARES project, Training on Visual Quality Control of Vegetables. Saiba mais.
9. Vaga para Management Profiles
A RINA pretende recrutar um (1) Management Profiles (Mozambique). Saiba mais.
10. Vaga para Senior Manager, Africa Region, Partnership for Healthy Cities
The Vital Strategies pretende recrutar um (1) Senior Manager, Africa Region, Partnership for Healthy Cities. Saiba mais.
11. Vaga para Transport Analyst
A TotalEnergies pretende recrutar um (1) Transport Analyst. Saiba mais.
12. Vaga para Commercial Project Manager
A ENI pretende recrutar um (1) Commercial Project Manager. Saiba mais.
13. Vaga para Tax & Regulatory Services
A PwC pretende recrutar um (1) Tax & Regulatory Services. Saiba mais.
14. Vagas para Oficiais de Mercadorias Locais (Matola e Manhiça)
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar dois (2) Oficiais de Mercadorias Locais (Matola e Manhiça). Saiba mais.
15. Vaga para Consultor(a) de Viagens
A CRH Consultores, Lda pretende recrutar um/a (1) Consultor(a) de Viagens, para uma empresa que opera no ramo de Turismo, Logística e Transporte. Saiba mais.
16. Vaga para Humanities Teacher (Economics & Business)
A Aga Khan Academy Maputo pretende recrutar um (1) Humanities Teacher (Economics & Business). Saiba mais.
17. Vaga para Comercial Júnior
Procura-se Comercial Júnior para trabalhar em Maputo. Saiba mais.
18. Vaga para Técnica de Recursos Humanos
O Grupo CB pretende recrutar para o seu quadro de pessoal uma (1) Técnica de Recursos Humanos. Saiba mais.
19. Vaga para Executivo B2B
O Grupo CB pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Executivo B2B. Saiba mais.
20. Vaga para Social and Emotional Counsellor
A Aga Khan Academy Maputo pretende recrutar um (1) Social and Emotional Counsellor. Saiba mais.