Procurador-Geral apresenta Informe Anual na Assembleia da República

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O Procurador-Geral da República, Américo Letela, iniciou a sua intervenção na Assembleia da República, onde se encontra para apresentar o Informe Anual sobre a situação legal e a conformidade das actividades legais em 2025.

Na abertura da sessão, a presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, delineou a metodologia de trabalho, organizando o tempo destinado a cada bancada parlamentar para a discussão e análise das questões em pauta.

Durante as intervenções, o deputado da Renamo, Arnaldo Chalaua, requereu a palavra para solicitar que o Governo forneça esclarecimentos sobre a crise de combustível que afecta o país. Em resposta à questão levantada, Judite Macuácua, deputada da bancada do MDM, expressou a preocupação da sua formação política relativamente ao mesmo assunto, sublinhando a gravidade da situação que afecta os cidadãos moçambicanos.

As deliberações prosseguem à medida que as bancadas parlamentares apresentam as suas posições e questionamentos sobre diferentes temas que concernem o bem-estar do país.