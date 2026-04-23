Papa Leão XIV aponta exploração como motor de conflitos armados

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O Papa Leão XIV proferiu duras críticas à colonização dos recursos minerais e à busca desenfreada por poder em África, durante a sua visita à Guiné Equatorial.

O líder da Igreja Católica sublinhou que as desigualdades económicas estão a ser cada vez mais exacerbadas por um sistema global que prioriza o lucro em detrimento do bem-estar das populações.

O Papa destacou a prevalência de conflitos armados, afirmando que estes são frequentemente alimentados pela exploração insensível de depósitos de petróleo e minerais, desconsiderando princípios do direito internacional.

Antes de sua chegada à Guiné Equatorial, o Papa Leão XIV também percorreu outros países africanos, incluindo Argélia, Camarões e Angola.