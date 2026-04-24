Eleições da FMA adiadas para Junho devido a irregularidades financeiras e administrativas

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A Federação Moçambicana de Atletismo (FMA) informou que as eleições, previstas para o dia 30 de Abril, foram adiadas para o dia 1 de Junho.

Esta decisão resultou de uma colaboração entre a Comissão de Gestão da FMA, sob a liderança de Moisés Mabunda, e o presidente da Mesa da Assembleia Geral-Eleitoral, Nelson Cossa.

A alteração no calendário eleitoral deve-se a diversos condicionalismos identificados, que tornaram impraticável a realização das eleições na data previamente estabelecida. Entre os factores que motivaram este adiamento destacam-se a falta de recursos financeiros, questões jurídicas e administrativas por resolver, além da necessidade de esclarecer irregularidades relacionadas com as cartas de apoio de algumas candidaturas.

Foi constatado que certas associações provinciais constam em listas diferentes, com assinaturas reconhecidas na cidade de Maputo, apesar de as cartas indicarem outras províncias.

Na corrida à presidência da FMA encontram-se Gilbertos Gomes, Kamal Badrú e Paulo Sunia.