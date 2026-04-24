Clarisse Machanguana é homenageada no Hall of Fame da FIBA

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O Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, expressou os seus votos de congratulação à antiga basquetebolista, Clarisse Machanguana, pela sua recente inclusão no Hall of Fame da FIBA. A cerimónia decorreu em Berlim, na Alemanha.

Na sua mensagem, o Chefe do Estado enfatizou que esta distinção representa um “marco histórico para o desporto moçambicano e motivo de orgulho para toda a nação”. Daniel Chapo realçou o trajecto exemplar da atleta, que durante mais de duas décadas serviu a Seleção Nacional de Basquetebol Feminino com dedicação e profissionalismo.

O Presidente sublinhou também o impacto positivo de Machanguana na promoção da imagem de Moçambique a nível internacional, descrendo a sua carreira como um exemplo de resiliência e compromisso em elevar o nome do país além das suas fronteiras.

Adicionalmente, Daniel Chapo reconheceu o importante trabalho social desenvolvido pela Fundação Clarisse Machanguana, que se dedica ao empoderamento da juventude nas áreas do desporto, educação e saúde.

O Chefe do Estado concluiu a sua mensagem reiterando o orgulho nacional por esta conquista, afirmando que a distinção não só eterniza o nome de Moçambique, mas também inspira a juventude moçambicana, em particular as meninas e as jovens mulheres do país.

O Hall of Fame da FIBA, fundado em 1991, honra os indivíduos que contribuíram de forma significativa para o basquetebol a nível mundial.