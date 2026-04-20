ANAMOLA empossa coordenadores provinciais em Chimoio

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O partido Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autónomo (ANAMOLA) realizou a cerimónia de empossamento de dez novos coordenadores provinciais.

A iniciativa ocorreu na cidade de Chimoio, com a presença do líder da ANAMOLA, Venâncio Mondlane, e deixou a província da Zambézia ainda por escolher os seus representantes.

Os coordenadores empossados são: Nito Agostinho Eugénio (Niassa), Castro Niquina (Nampula), Pâmela Coronado Nicolasse (Manica), Cláudio Jorge Mapulango (Sofala), Singano Assane (Cabo Delgado), Claudina Inácio Guimarães (Tete), Manuela de Assunção (cidade de Maputo), Ilídio Cumbe (Inhambane), Miquéias Lourenço Adriano (Gaza) e Justino Artur Jasse (província de Maputo). Nos próximos dias, está prevista a nomeação de quatro delegados exteriores.

Durante o empossamento, Mondlane frisou a importância da ética e da responsabilidade no exercício das funções, sublinhando que os novos coordenadores deveriam priorizar os interesses do povo moçambicano em vez de interesses pessoais. “É o vosso dever servir o povo, lutar para aliviar o sofrimento e a pobreza que afligem muitos moçambicanos”, reiterou.

O líder do partido alertou para a grande responsabilidade que os recém-empossados assumem, encorajando-os a trabalhar em suas províncias na busca de soluções que melhorem as condições de vida das populações. Ele ainda apelou à preparação para as próximas eleições autárquicas de 2028 e gerais de 2029.

Após a cerimónia, os novos coordenadores participaram numa marcha pelas ruas de Chimoio, que iniciou na delegação do partido, no bairro Saolpo, passando pelo mercado Francisco Manyanga e terminando na zona da cantina da Textafrica, onde os coordenadores foram apresentados publicamente.