Foram publicadas hoje, dia 16 de Janeiro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:
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Vagas de emprego abertas para hoje:
1. Vaga para Cloud Infrastructure & NFV/CNF Engineer
A Vodafone pretende recrutar um (1) Cloud Infrastructure & NFV/CNF Engineer. Saiba mais.
2. Vaga para Program Coordinator
A Operation Smile pretende recrutar um (1) Program Coordinator. Saiba mais.
3. Vaga para Junior Procurement Officer
O Absa pretende recrutar um (1) Junior Procurement Officer. Saiba mais.
Vagas de emprego ainda abertas
1. Vaga para Research Associate – Fisheries Assessment
A International Potato Center (CIP) pretende recrutar um (1) Research Associate – Fisheries Assessment. Saiba mais.
2. Vagas para Process Artisan Grd 2 (x8)
A Sasol pretende recrutar oito (8) Process Artisan Grd 2. Saiba mais.
3. Vaga para Grant Accountant
A World Vision pretende recrutar um (1) Grant Accountant. Saiba mais.
4. Vaga para Assistente de Supply Chain – Matola
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Assistente de Supply Chain – Matola. Saiba mais.
5. Vaga para Coordenador de Armazém – Matola
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Coordenador(a) de Armazém – Matola. Saiba mais.
6. Vaga para Coordenador de Alimentação Escolar – Manhiça
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Coordenador de Alimentação Escolar – Manhiça. Saiba mais.
7. Vaga para Coordenador de Alimentação Escolar – Matola
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Coordenador de Alimentação Escolar – Matola. Saiba mais.
8. Vaga para Assistente de Tecnologia de Informação-TI
A RHDC – Consultoria & Serviços, Lda, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Assistente de Tecnologia de Informação-TI. Saiba mais.
9. Vaga para M-Pesa Finance Business Manager
A Vodafone pretende recrutar um (1) M-Pesa Finance Business Manager. Saiba mais.
10. Vaga para VB Sales Key Account Manager: LE – Tete
A Vodacom pretende recrutar um (1) VB Sales Key Account Manager: LE – Tete. Saiba mais.
11. Vaga para Pilot B – Mozambican Nationals only
A DP World pretende recrutar um (1) Pilot B – Mozambican Nationals only. Saiba mais.
12. Vaga para Técnico Comercial
A Pinto & Cruz pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um/a (1) Técnico(a) Comercial. Saiba mais.
13. Vaga para Procurement Intern
A DP World pretende recrutar um (1) Procurement Intern. Saiba mais.
14. Vaga para Project Assistant – Sponsorship Service Department SSD
A Good Neighbors Mozambique pretende recrutar um (1) Project Assistant – Sponsorship Service Department SSD. Saiba mais.
15. Vaga para Environmental Lead
A Airswift pretende recrutar um (1) Environmental Lead. Saiba mais.
16. Vaga para Senior Planner
A McDermott International pretende recrutar um (1) Senior Planner. Saiba mais.
17. Vaga para Artisan
A AB InBev pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Artisan. Saiba mais.
18. Vaga para Preservation Manager
A Saipem pretende recrutar um (1) Preservation Manager. Saiba mais.
19. Vaga para Gestor de Vendas e Contratos
A G4S pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Gestor de Vendas e Contratos. Saiba mais.
20. Vaga para Country Operations Manager
A DHL pretende recrutar um (1) Country Operations Manager. Saiba mais.
21. Vaga para Gestor de Administração e Logística
A Portador Diário, empresa líder em correio, transporte de cargas e logística em Moçambique, procura um (1) Gestor de Administração e Logística. Saiba mais.
22. Vaga para Gestor de Frotas
A Portador Diário, empresa líder em correio, transporte de cargas e logística em Moçambique, está à procura de um (1) Gestor de Frotas. Saiba mais.
23. Vaga para Gestor de Vendas e Experiência do Cliente
A Portador Diário, empresa líder em correio, transporte de cargas e logística em Moçambique, procura um (1) Gestor de Vendas e Experiência do Cliente. Saiba mais.
24. Vaga para Snr. Spec. Risk Modeling
A Vodafone pretende recrutar um (1) Snr. Spec. Risk Modeling. Saiba mais.
25. Vaga para Program Coordinator
A Operation Smile pretende recrutar um (1) Program Coordinator. Saiba mais.
26. Vaga para Safety Advisor
A International NGO Safety Organisation (INSO) pretende recrutar um (1) Safety Advisor. Saiba mais.
27. Vaga para Director de Recursos Humanos
A (INALCA) Indústria Alimentar Carnes de Moçambique, Lda procura um (1) Director de Recursos Humanos. Saiba mais.
28. Vaga para Especialista – Técnico de Educação (Maputo)
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Especialista – Técnico de Educação (Maputo). Saiba mais.
29. Vaga para Gestor – Parcerias (Maputo)
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Gestor – Parcerias (Maputo). Saiba mais.
30. Vaga para Motorista Particular
Indivíduo particular pretende recrutar Motorista Particular, responsável e experiente para prestação de serviços contínuos. Saiba mais.