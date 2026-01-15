Destaque Vagas de emprego do dia 15 de Janeiro de 2026

Vagas de emprego do dia 15 de Janeiro de 2026


Foram publicadas hoje, dia 15 de Janeiro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

Clique aqui para baixar a edição em PDF.

Vagas de emprego abertas para hoje:

1. Vaga para Research Associate – Fisheries Assessment

A International Potato Center (CIP) pretende recrutar um (1) Research Associate – Fisheries Assessment. Saiba mais.

2. Vagas para Process Artisan Grd 2 (x8)

A Sasol pretende recrutar oito (8) Process Artisan Grd 2. Saiba mais.

3. Vaga para Grant Accountant

A World Vision pretende recrutar um (1) Grant Accountant. Saiba mais.

4. Vaga para Assistente de Supply Chain – Matola

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Assistente de Supply Chain – Matola. Saiba mais.

5. Vaga para Coordenador de Armazém – Matola

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Coordenador(a) de Armazém – Matola. Saiba mais.

6. Vaga para Coordenador de Alimentação Escolar – Manhiça

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Coordenador de Alimentação Escolar – Manhiça. Saiba mais.

7. Vaga para Coordenador de Alimentação Escolar – Matola

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Coordenador de Alimentação Escolar – Matola. Saiba mais.

8. Vaga para Assistente de Tecnologia de Informação-TI

A RHDC – Consultoria & Serviços, Lda, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Assistente de Tecnologia de Informação-TI. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

1. Vaga para M-Pesa Finance Business Manager

A Vodafone pretende recrutar um (1) M-Pesa Finance Business Manager. Saiba mais.

2. Vaga para VB Sales Key Account Manager: LE – Tete

A Vodacom pretende recrutar um (1) VB Sales Key Account Manager: LE – Tete. Saiba mais.

3. Vaga para Pilot B – Mozambican Nationals only

A DP World pretende recrutar um (1) Pilot B – Mozambican Nationals only. Saiba mais.

4. Vaga para Técnico Comercial

A Pinto & Cruz pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um/a (1) Técnico(a) Comercial. Saiba mais.

5. Vaga para Procurement Intern

A DP World pretende recrutar um (1) Procurement Intern. Saiba mais.

6. Vaga para Consultor Sénior – Desenvolvimento de Negócio e Estratégia

A Ernst&Young (EY) pretende recrutar um (1) Consultor(a) Sénior – Desenvolvimento de Negócio e Estratégia. Saiba mais.

7. Vaga para Project Assistant – Sponsorship Service Department SSD

A Good Neighbors Mozambique pretende recrutar um (1) Project Assistant – Sponsorship Service Department SSD. Saiba mais.

8. Vaga para Environmental Lead

A Airswift pretende recrutar um (1) Environmental Lead. Saiba mais.

9. Vaga para Senior Planner

A McDermott International pretende recrutar um (1) Senior Planner. Saiba mais.

10. Vaga para Artisan

A AB InBev pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Artisan. Saiba mais.

11. Vaga para Preservation Manager

A Saipem pretende recrutar um (1) Preservation Manager. Saiba mais.

12. Vaga para Gestor de Vendas e Contratos

A G4S pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Gestor de Vendas e Contratos. Saiba mais.

13. Vaga para Country Operations Manager

A DHL pretende recrutar um (1) Country Operations Manager. Saiba mais.

14. Vaga para Gestor de Administração e Logística

A Portador Diário, empresa líder em correio, transporte de cargas e logística em Moçambique, procura um (1) Gestor de Administração e Logística. Saiba mais.

15. Vaga para Gestor de Frotas

A Portador Diário, empresa líder em correio, transporte de cargas e logística em Moçambique, está à procura de um (1) Gestor de Frotas. Saiba mais.

16. Vaga para Gestor de Vendas e Experiência do Cliente

A Portador Diário, empresa líder em correio, transporte de cargas e logística em Moçambique, procura um (1) Gestor de Vendas e Experiência do Cliente. Saiba mais.

17. Vaga para Snr. Spec. Risk Modeling

A Vodafone pretende recrutar um (1) Snr. Spec. Risk Modeling. Saiba mais.

18. Vaga para Program Coordinator

A Operation Smile pretende recrutar um (1) Program Coordinator. Saiba mais.

19. Vaga para Técnico de Medições

A Mota-Engil pretende recrutar um/a (1) Técnico/a de Medições. Saiba mais.

20. Vaga para Preparador de Obra

A Mota-Engil pretende recrutar um/a (1) Preparador/a de Obra. Saiba mais.

21. Vaga para Senior Accountant Treasury

A Vodafone pretende recrutar um (1) Senior Accountant Treasury. Saiba mais.

22. Vaga para Safety Advisor

A International NGO Safety Organisation (INSO) pretende recrutar um (1) Safety Advisor. Saiba mais.

23. Vaga para Director de Recursos Humanos

A (INALCA) Indústria Alimentar Carnes de Moçambique, Lda procura um (1) Director de Recursos Humanos. Saiba mais.

24. Vaga para Especialista – Técnico de Educação (Maputo)

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Especialista – Técnico de Educação (Maputo). Saiba mais.

25. Vaga para Gestor – Parcerias (Maputo)

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Gestor – Parcerias (Maputo). Saiba mais.

26. Vaga para Motorista Particular

Indivíduo particular pretende recrutar Motorista Particular, responsável e experiente para prestação de serviços contínuos. Saiba mais.

Destaques da semana

SIGA PARA AS PRÓXIMAS NOTÍCIASSUGESTÕES