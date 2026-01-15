Vagas de emprego do dia 15 de Janeiro de 2026

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Foram publicadas hoje, dia 15 de Janeiro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

Clique aqui para baixar a edição em PDF.

Vagas de emprego abertas para hoje:

A International Potato Center (CIP) pretende recrutar um (1) Research Associate – Fisheries Assessment. Saiba mais.

A Sasol pretende recrutar oito (8) Process Artisan Grd 2. Saiba mais.

A World Vision pretende recrutar um (1) Grant Accountant. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Assistente de Supply Chain – Matola. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Coordenador(a) de Armazém – Matola. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Coordenador de Alimentação Escolar – Manhiça. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Coordenador de Alimentação Escolar – Matola. Saiba mais.

A RHDC – Consultoria & Serviços, Lda, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Assistente de Tecnologia de Informação-TI. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

A Vodafone pretende recrutar um (1) M-Pesa Finance Business Manager. Saiba mais.

A Vodacom pretende recrutar um (1) VB Sales Key Account Manager: LE – Tete. Saiba mais.

A DP World pretende recrutar um (1) Pilot B – Mozambican Nationals only. Saiba mais.

A Pinto & Cruz pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um/a (1) Técnico(a) Comercial. Saiba mais.

A DP World pretende recrutar um (1) Procurement Intern. Saiba mais.

A Ernst&Young (EY) pretende recrutar um (1) Consultor(a) Sénior – Desenvolvimento de Negócio e Estratégia. Saiba mais.

A Good Neighbors Mozambique pretende recrutar um (1) Project Assistant – Sponsorship Service Department SSD. Saiba mais.

A Airswift pretende recrutar um (1) Environmental Lead. Saiba mais.

A McDermott International pretende recrutar um (1) Senior Planner. Saiba mais.

A AB InBev pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Artisan. Saiba mais.

A Saipem pretende recrutar um (1) Preservation Manager. Saiba mais.

A G4S pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Gestor de Vendas e Contratos. Saiba mais.

A DHL pretende recrutar um (1) Country Operations Manager. Saiba mais.

A Portador Diário, empresa líder em correio, transporte de cargas e logística em Moçambique, procura um (1) Gestor de Administração e Logística. Saiba mais.

A Portador Diário, empresa líder em correio, transporte de cargas e logística em Moçambique, está à procura de um (1) Gestor de Frotas. Saiba mais.

A Portador Diário, empresa líder em correio, transporte de cargas e logística em Moçambique, procura um (1) Gestor de Vendas e Experiência do Cliente. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) Snr. Spec. Risk Modeling. Saiba mais.

A Operation Smile pretende recrutar um (1) Program Coordinator. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um/a (1) Técnico/a de Medições. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um/a (1) Preparador/a de Obra. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) Senior Accountant Treasury. Saiba mais.

A International NGO Safety Organisation (INSO) pretende recrutar um (1) Safety Advisor. Saiba mais.

A (INALCA) Indústria Alimentar Carnes de Moçambique, Lda procura um (1) Director de Recursos Humanos. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Especialista – Técnico de Educação (Maputo). Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Gestor – Parcerias (Maputo). Saiba mais.

Indivíduo particular pretende recrutar Motorista Particular, responsável e experiente para prestação de serviços contínuos. Saiba mais.