SERNIC detém suspeito de fraudes em caixas ATM na cidade de Nampula

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O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) em Nampula anunciou a detenção de um cidadão acusado de estar envolvido em fraudes nos canais de pagamento electrónico, especificamente através da troca de cartões bancários em caixas automáticas (ATM).

Esta prática resultou no roubo de quantias significativas a várias vítimas.

A detenção decorreu após denúncias feitas por cidadãos afectados, que relataram que os seus cartões bancários foram trocados nas ATM, permitindo que dinheiro fosse retirado das suas contas sem o seu consentimento. Com base nessas queixas e na recolha de informações no terreno, o SERNIC conseguiu localizar e deter um dos suspeitos.

Em declarações à imprensa, a porta-voz do SERNIC em Nampula, Enina Tsinine, explicou que o caso está relacionado com uma rede criminosa organizada que utiliza métodos de distracção para enganar as vítimas. “Os indivíduos fazem-se passar por pessoas de boa-fé nas ATM. Eles introduzem códigos que bloqueiam temporariamente o funcionamento do equipamento e, quando os cidadãos tentam ajudar, aproveitam para trocar os cartões”, detalhou.

As investigações indicam que o grupo opera na cidade de Nampula desde o ano passado. Entre os casos apurados, há vítimas que perderam quantias que variam entre 120 mil e 400 mil meticais, valores que foram levantados ou utilizados em compras após a troca fraudulenta dos cartões.

No caso mais recente, foi possível verificar que o suspeito realizou levantamentos superiores a 120 mil meticais. Com base nas evidências, foi emitido um mandato judicial que resultou na sua detenção.

O SERNIC suspeita que o número de envolvidos na rede criminosa seja maior, uma vez que outros arguidos já foram detidos em processos semelhantes e estão actualmente a cumprir penas, o que sugere a existência de uma quadrilha com múltiplos membros. “Não é a primeira vez que apresentamos arguidos por este tipo de crime. Os detidos anteriores são diferentes deste, o que indica que a rede pode ser mais ampla”, acrescentou Enina Tsinine.

As autoridades também revelaram que os suspeitos utilizam cartões eleitorais para registar várias contas móveis, facilitando a transferência dos valores roubados. “Recentemente, apreendemos diversos cartões eleitorais, que são usados na abertura de contas móveis. Essas contas, com limites diários de transacção entre 20 e 25 mil meticais, possibilitam a circulação do dinheiro através de plataformas como e-Mola e M-Pesa”, explicou a porta-voz.

O SERNIC assegura que as investigações continuam para identificar e neutralizar todos os membros da rede envolvida em fraudes nos pontos de pagamento electrónico, apelando à população para que redobre a atenção ao utilizar caixas ATM e denuncie qualquer actividade suspeita.