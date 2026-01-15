Resgatado pescador que passou 18 horas à deriva no litoral brasileiro

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Um pescador de 35 anos foi resgatado em Santa Catarina, após passar mais de 18 horas agarrado a uma porta de frigorífico no mar. O incidente ocorreu em São Francisco do Sul e o homem foi encontrado com sinais de cansaço e desidratação, mas consciente.

De acordo com informações da CNN Brasil, o pescador sobreviveu ao naufrágio do barco “Santa Luzia III”, que estava no mar com o pai de 57 anos, este último encontrado sem vida. Os dois pescadores tinham saído em busca de camarões quando o acidente ocorreu.

A Marinha do Brasil anunciou que irá instaurar um inquérito administrativo para investigar as causas do naufrágio e determinar as circunstâncias que levaram a este trágico incidente. As autoridades continuam a trabalhar para esclarecer os detalhes do ocorrido e prestar assistência necessária às famílias envolvidas.