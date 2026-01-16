Presidente interina da Venezuela acusa EUA de restringirem exportações de petróleo

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Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela, acusou os Estados Unidos de restringirem as oportunidades do país para a venda de produtos da sua indústria petrolífera no mercado internacional.

Esta declaração ocorreu após a implementação de um “bloqueio naval”, que, segundo Rodríguez, precedeu a captura do ex-presidente Nicolás Maduro por forças americanas.

Durante a apresentação do relatório em nome de Maduro, a presidente interina destacou que, apesar das dificuldades impostas pelo bloqueio, existe um plano para este novo ano.

Rodríguez afirmou que este bloqueio tem como objectivo limitar as possibilidades da Venezuela de estabelecer “relações comerciais livres com o mundo” no que diz respeito à exportação de petróleo.

No seu primeiro discurso sobre o estado da nação, Delcy Rodríguez aproveitou para promover reformas na indústria petrolífera, com o intuito de atrair investimento estrangeiro. Este objectivo tem sido uma prioridade da administração Trump, que tem procurado desestabilizar o governo de Maduro desde que assumiu o poder, há menos de duas semanas.