Diplomacia económica impulsiona investimentos em Moçambique

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O Conselho Empresarial de Inhambane manifestou publicamente a sua satisfação com os esforços do Presidente da República, Daniel Chapo, no âmbito da diplomacia económica, a qual promete contribuir para a atracção de investimentos em Moçambique.

Zeca Cuamba, vice-presidente deste organismo, destacou que as viagens do chefe de Estado ao exterior servem como um importante sinal de abertura do país para o mercado global. Esta proclamação chega num momento em que Moçambique se encontrava na lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira, o que pode ter impacto significativo na confiança internacional em relação ao país.

Em suma, o Conselho Empresarial vê na nova postura governativa uma oportunidade para revitalizar a economia moçambicana através de parcerias e investimentos estrangeiros.

A data de hoje também marca o primeiro aniversário da governação de Daniel Chapo, um marco que o Conselho espera que traga novas perspectivas para o desenvolvimento económico nacional.