Colapso de guindaste na Tailândia mata duas pessoas

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Um trágico acidente ocorreu na terça-feira, quando um guindaste colapsou sobre uma estrada nos arredores da capital tailandesa, provocando a morte de duas pessoas e ferindo uma terceira.

O incidente teve lugar por volta das 09:15 horas locais, numa área onde se encontra um estaleiro de construção destinado à edificação de um viaduto na autoestrada Rama II, na província de Samut Sakhon.

A informação foi avançada pelo polícia Saranyapong Aonsingh à agência de notícias EFE. As autoridades de segurança estão actualmente a investigar as circunstâncias que levaram ao colapso do guindaste, cujas causas ainda não foram apuradas.

Este acidente ocorre apenas um dia depois de um incidente semelhante, em que um guindaste caiu sobre um comboio de passageiros no nordeste da Tailândia, resultando em pelo menos 32 mortes e mais de 50 feridos, num comboio que transportava 171 pessoas. A sequência de tragédias relacionadas com guindastes levanta preocupações sobre a segurança nas obras de construção no país.