Moçambique recebe 490 cidadãos repatriados da África do Sul

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Quatrocentos e noventa cidadãos moçambicanos chegaram ao país após serem repatriados da África do Sul, onde se encontravam em situação ilegal.

Os deportados estavam na vizinha África do Sul sem documentação adequada, o que levou às suas respectivas deportações.

De acordo com Cármen Mazenga, porta-voz da Migração na província de Maputo, os repatriados são oriundos de diversas províncias, nomeadamente Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala, Tete, Zambézia e Nampula. Neste momento, os deportados estão a ser encaminhados para as respectivas províncias de origem.

A migração reforça a necessidade de regularização da situação documental dos cidadãos, a fim de evitar situações semelhantes no futuro.