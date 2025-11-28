Moçambique inicia actividades nacionais para assinalar o Dia Mundial do SIDA

Seguir MMO Notícias no Google



O Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS) vai dar início às festividades relacionadas com o Dia Mundial de Luta contra o SIDA, que se celebra na próxima segunda-feira, 1 de Dezembro.

A cerimónia terá lugar na cidade de Maputo e será presidida por Francisco Mbofana, Secretário Executivo do CNCS.

Este evento marca o arranque das actividades a nível nacional com o lema “Superar as Crises, Transformar a Resposta ao HIV e SIDA”. A data, que tem como objectivo sensibilizar a população para a prevenção e tratamento da doença, é uma oportunidade para reforçar o compromisso de todos os moçambicanos na luta contra o HIV/SIDA.

As celebrações deste ano pretendem não só recordar a importância da educação e do acesso a serviços de saúde, mas também promover a solidariedade e a inclusão social para todos os afectados pela epidemia. A programação das actividades inclui palestras, acções de voluntariado e campanhas de testagem.

Com o intuito de mobilizar esforços e reforçar a consciência social, espera-se que diversas instituições, ONG e cidadãos em geral participem activamente nas celebrações, contribuindo para um futuro livre do HIV/SIDA em Moçambique.