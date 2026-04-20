Tete precisa de 2 milhões de dólares para modernizar equipamentos meteorológicos

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A província de Tete enfrenta uma necessidade urgente de dois milhões de dólares, equivalente a cento e trinta e seis milhões de meticais, para a reposição de equipamentos meteorológicos obsoletos.

Esta verba é essencial para a aquisição de estações meteorológicas modernas que atendam aos desafios actuais.

Jorge Alguineiro, Director Provincial dos Transportes e Comunicações de Tete, salientou que a compra destes novos instrumentos permitirá uma melhor planificação das actividades agrícolas na região. A modernização dos equipamentos contribuirá significativamente para o desenvolvimento do sector, proporcionando informações mais precisas e relevantes para os agricultores.

A preocupação com a meteorologia é crucial, visto que as alterações climáticas têm impacto directo na produção agrícola e, consequentemente, na segurança alimentar da população. A actual situação exige uma resposta rápida e eficaz por parte das autoridades locais e nacionais.