Terroristas atacam Chai e matam duas pessoas em Cabo Delgado

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O posto administrativo de Chai, situado no distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado, enfrenta uma grave escalada de acções terroristas.

De acordo com informação divulgada pelo Administrador do distrito, Tomás Badai, tragicamente, duas pessoas perderam a vida em consequência desses ataques.

Os incidentes violentos agravam ainda mais a situação de segurança na região, que tem sido afectada por conflitos armados nos últimos anos. A administração local tem envidado esforços no sentido de garantir a protecção da população e a normalização da vida comunitária.

Para mais informações, ouça o relato de Tomás Badai sobre a situação actual em Chai.