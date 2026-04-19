SERNIC apreende bens em operação no Complexo Kaya Kwanga

Seguir MMO Notícias no Google



O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) anunciou a realização de uma operação no Complexo Kaya Kwanga, situado na cidade de Maputo, bem como na residência do seu proprietário, H. Sartone, de nacionalidade italiana.

Este indivíduo é suspeito de estar envolvido em vários crimes, com destaque para o branqueamento de capitais.

Durante a ação, foram apreendidos diversos bens e documentos, tanto nos escritórios do complexo como no lar do proprietário, localizado na avenida Marginal.

O porta-voz do SERNIC, Hilário Lole, referiu que esta operação integra uma estratégia mais ampla de combate ao crime organizado, embora tenha optado por não fornecer pormenores adicionais neste momento.

Mais informações serão divulgadas nas próximas horas, conforme garantido por Lole.