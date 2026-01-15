Agente da PRM detida em Xai-Xai por alegada ligação a rede de furtos

Seguir MMO Notícias no Google



Uma agente da Polícia da República de Moçambique (PRM), de 33 anos, encontra-se detida na cidade de Xai-Xai, província de Gaza.

A detenção decorreu de investigações que apontam para a sua provável ligação a uma quadrilha envolvida em furtos em residências.

A operação policial iniciou após várias denúncias que indicaram a presença de um grupo organizado responsável por uma série de delitos em diferentes bairros de Xai-Xai. Durante as buscas, a PRM apreendeu diversos bens alegadamente oriundos de actividades ilícitas, incluindo electrodomésticos, materiais de construção, produtos de limpeza, uma ponta de marfim e um uniforme das Forças de Defesa e Segurança.

Júlio Nhamussua, porta-voz da PRM em Gaza, afirmou que a agente foi detida por ser a proprietária da residência onde os objectos foram encontrados. “Trata-se de uma quadrilha que opera há um tempo considerável na cidade de Xai-Xai e já nos deslocamos várias vezes àquela residência para a recuperação de bens furtados,” disse Nhamussua.

A agente detida nega as acusações, sustentando que os bens apreendidos pertencem ao seu irmão, com quem partilha a casa. “As coisas foram encontradas no quarto do meu irmão, um espaço ao qual eu não tenho acesso,” declarou.

As autoridades policiais em Gaza informaram que estão a realizar diligências para localizar o irmão da agente, que se encontra em fuga, juntamente com a esposa, na tentativa de esclarecer a situação e determinar o envolvimento de cada um neste caso.