Black Bulls e Ferroviário de Lichinga empatam em jogo intenso do Moçambola

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A Associação Black Bulls proporcionou um emocionante encontro ao empatar com o Ferroviário de Lichinga, com um resultado final de 2-2.

A partida teve lugar na Arena Lalgy, situada no município da Matola, e marcou o encerramento da vigésima segunda jornada do campeonato Moçambola.

Com este empate, a formação dos touros mantém a segunda posição na tabela classificativa, somando um total de 37 pontos. O Ferroviário de Lichinga, por seu lado, ocupa a terceira posição, com 34 pontos, embora tenha realizado três jogos a menos. A liderança do campeonato continua a ser detida pela União Desportiva do Songo, que conta, até ao momento, com 53 pontos, mas com dois encontros em atraso.

Este resultado coloca um fim às aspirações da equipa da Black Bulls na luta pelo título, uma vez que a distância para o líder se revela significativa nesta fase da competição.