Foram publicadas hoje, dia 07 de Outubro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:
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Vagas de emprego abertas para hoje:
1. Vaga para Brewing Technical Expert
A AB InBev pretende recrutar um (1) Brewing Technical Expert. Saiba mais.
2. Vaga para Project Officer (Climate Change and Environment) (P)
A International Organization for Migration (IOM) pretende recrutar um (1) Project Officer (Climate Change and Environment) (P). Saiba mais.
3. Vaga para HR Expat Coordinator
A McDermott International pretende recrutar um (1) HR Expat Coordinator. Saiba mais.
4. Vaga para Vendedor Júnior
A EP Management & Consultancy Services pretende recrutar um (1) Vendedor Júnior. Saiba mais.
Vagas de emprego ainda abertas
1. Vaga para Commercial Finance Business Partner
A Vodafone pretende recrutar um (1) Commercial Finance Business Partner. Saiba mais.
2. Vaga para Manager: GTM & Trade Marketing
A Vodacom pretende recrutar um (1) Manager: GTM & Trade Marketing. Saiba mais.
3. Vaga para USSD and VAS Support
A Vodafone pretende recrutar um (1) USSD and VAS Support. Saiba mais.
4. Vaga para Developer Platform Support Engineer
A Vodafone pretende recrutar um (1) Developer Platform Support Engineer. Saiba mais.
5. Vaga para Bus Driver
A Unitrans pretende recrutar um (1) Bus Driver. Saiba mais.
6. Vaga para Head of Administrative
A EP Management & Consultancy Services pretende recrutar um (1) Head of Administrative. Saiba mais.
7. Vaga para Human Resources Officer
A UNICEF pretende recrutar um (1) Human Resources Officer. Saiba mais.
8. Vaga para Cabeleireira
O Salão & Boutique Canaã pretende recrutar para o seu quadro de pessoal uma (1) Cabeleireira. Saiba mais.
9. Vaga para Engenheiro Mecânico – Gestão de Equipamento
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Engenheiro Mecânico – Gestão de Equipamento. Saiba mais.
10. Vaga para National Project Coordinator
A Food and Agriculture Organization (FAO) pretende recrutar um (1) National Project Coordinator. Saiba mais.
11. Vaga para Provincial M&E Specialist
A Food and Agriculture Organization (FAO) pretende recrutar um (1) Provincial M&E Specialist. Saiba mais.
12. Vaga para Sales Regional Manager
A Transsion pretende recrutar um (1) Sales Regional Manager. Saiba mais.
13. Vaga para Senior Manager, Africa Region, Partnership for Healthy Cities
A Vital Strategies pretende recrutar um (1) Senior Manager, Africa Region, Partnership for Healthy Cities. Saiba mais.
14. Vaga para Agente de Angariação e Vendas
A Canaã Prestige pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Agente de Angariação e Vendas. Saiba mais.
15. Vaga para Procurement Senior Officer
A UNOPS pretende recrutar um (1) Procurement Senior Officer. Saiba mais.
16. Vaga para Specialist – Postpaid Billing, CRM & CLM
A Vodafone pretende recrutar um (1) Specialist – Postpaid Billing, CRM & CLM. Saiba mais.
17. Vaga para Cloud Infrastructure & NFV/CNF Engineer
A Vodafone pretende recrutar um (1) Cloud Infrastructure & NFV/CNF Engineer. Saiba mais.
18. Vaga para HR Assistant
A Good Neighbors Mozambique pretende recrutar um (1) HR Assistant. Saiba mais.
19. Vaga para Técnico Distrital de Adaptação Climática
A AJOAGO Moçambique pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico Distrital de Adaptação Climática. Saiba mais.
20. Vaga para Médico de Clínica Geral
O Centro Médico Saúde e Vida Lda pretende recrutar um (1) Médico de Clínica Geral. Saiba mais.