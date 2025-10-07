Destaque Vagas de emprego do dia 07 de Outubro de 2025

Vagas de emprego do dia 07 de Outubro de 2025


Foram publicadas hoje, dia 07 de Outubro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

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Vagas de emprego abertas para hoje:

1. Vaga para Brewing Technical Expert

A AB InBev pretende recrutar um (1) Brewing Technical Expert. Saiba mais.

2. Vaga para Project Officer (Climate Change and Environment) (P)

A International Organization for Migration (IOM) pretende recrutar um (1) Project Officer (Climate Change and Environment) (P). Saiba mais.

3. Vaga para HR Expat Coordinator

A McDermott International pretende recrutar um (1) HR Expat Coordinator. Saiba mais.

4. Vaga para Vendedor Júnior

A EP Management & Consultancy Services pretende recrutar um (1) Vendedor Júnior. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

1. Vaga para Commercial Finance Business Partner

A Vodafone pretende recrutar um (1) Commercial Finance Business Partner. Saiba mais.

2. Vaga para Manager: GTM & Trade Marketing

A Vodacom pretende recrutar um (1) Manager: GTM & Trade Marketing. Saiba mais.

3. Vaga para USSD and VAS Support

A Vodafone pretende recrutar um (1) USSD and VAS Support. Saiba mais.

4. Vaga para Developer Platform Support Engineer

A Vodafone pretende recrutar um (1) Developer Platform Support Engineer. Saiba mais.

5. Vaga para Bus Driver

A Unitrans pretende recrutar um (1) Bus Driver. Saiba mais.

6. Vaga para Head of Administrative

A EP Management & Consultancy Services pretende recrutar um (1) Head of Administrative. Saiba mais.

7. Vaga para Human Resources Officer

A UNICEF pretende recrutar um (1) Human Resources Officer. Saiba mais.

8. Vaga para Cabeleireira

O Salão & Boutique Canaã pretende recrutar para o seu quadro de pessoal uma (1) Cabeleireira. Saiba mais.

9. Vaga para Engenheiro Mecânico – Gestão de Equipamento

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Engenheiro Mecânico – Gestão de Equipamento. Saiba mais.

10. Vaga para National Project Coordinator

A Food and Agriculture Organization (FAO) pretende recrutar um (1) National Project Coordinator. Saiba mais.

11. Vaga para Provincial M&E Specialist

A Food and Agriculture Organization (FAO) pretende recrutar um (1) Provincial M&E Specialist. Saiba mais.

12. Vaga para Sales Regional Manager

A Transsion pretende recrutar um (1) Sales Regional Manager. Saiba mais.

13. Vaga para Senior Manager, Africa Region, Partnership for Healthy Cities

A Vital Strategies pretende recrutar um (1) Senior Manager, Africa Region, Partnership for Healthy Cities. Saiba mais.

14. Vaga para Agente de Angariação e Vendas

A Canaã Prestige pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Agente de Angariação e Vendas. Saiba mais.

15. Vaga para Procurement Senior Officer

A UNOPS pretende recrutar um (1) Procurement Senior Officer. Saiba mais.

16. Vaga para Specialist – Postpaid Billing, CRM & CLM

A Vodafone pretende recrutar um (1) Specialist – Postpaid Billing, CRM & CLM. Saiba mais.

17. Vaga para Cloud Infrastructure & NFV/CNF Engineer

A Vodafone pretende recrutar um (1) Cloud Infrastructure & NFV/CNF Engineer. Saiba mais.

18. Vaga para HR Assistant

A Good Neighbors Mozambique pretende recrutar um (1) HR Assistant. Saiba mais.

19. Vaga para Técnico Distrital de Adaptação Climática

A AJOAGO Moçambique pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico Distrital de Adaptação Climática. Saiba mais.

20. Vaga para Médico de Clínica Geral

O Centro Médico Saúde e Vida Lda pretende recrutar um (1) Médico de Clínica Geral. Saiba mais.

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