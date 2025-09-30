Vagas de emprego do dia 30 de Setembro de 2025

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Foram publicadas hoje, dia 30 de Setembro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

Clique aqui para baixar a edição em PDF.

Vagas de emprego abertas para hoje:

A Unitrans pretende recrutar um (1) SHERQ Administrator. Saiba mais.

A UNOPS pretende recrutar um (1) Procurement Senior Officer. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) Specialist – Postpaid Billing, CRM & CLM. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) Cloud Infrastructure & NFV/CNF Engineer. Saiba mais.

A Good Neighbors Mozambique pretende recrutar um (1) HR Assistant. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

A AJOAGO Moçambique pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico Distrital de Adaptação Climática. Saiba mais.

A CEFA, Comité Europeu para a Formação e Agricultura pretende recrutar para o seu quadro um (1) Logístico-Motorista. Saiba mais.

O Centro Médico Saúde e Vida Lda pretende recrutar um (1) Médico de Clínica Geral. Saiba mais.

A Bureau Veritas pretende recrutar um (1) Operador de Amostragem. Saiba mais.

A Bureau Veritas pretende recrutar um (1) Estagiário. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Gestor/a da Qualidade – Projeto (SHEQ). Saiba mais.

A Farm Manager pretende recrutar um (1) General Manager. Saiba mais.

A Paratus pretende recrutar um (1) Technical Director. Saiba mais.

A EKITALCI Consultoria Investimentos Lda pretende recrutar para o seu quadro de pessoal dois (2) Analistas de Crédito ao Funcionário Público. Saiba mais.

A Airswift pretende recrutar um (1) Offshore HSE Supervisor. Saiba mais.

A RINA pretende recrutar um (1) TAR & Maintenance Specialist. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Diretor Adjunto de Projeto. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Diretor de Procurement e Logística – Projeto. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) Territory Manager Nampula South. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Director(a) do Projecto She Belongs In School – Ela Pertence à Escola (SBIS). Saiba mais.