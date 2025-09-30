Destaque Vagas de emprego do dia 30 de Setembro de 2025

Vagas de emprego do dia 30 de Setembro de 2025


Foram publicadas hoje, dia 30 de Setembro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

Clique aqui para baixar a edição em PDF.

Vagas de emprego abertas para hoje:

1. Vaga para SHERQ Administrator

A Unitrans pretende recrutar um (1) SHERQ Administrator. Saiba mais.

2. Vaga para Procurement Senior Officer

A UNOPS pretende recrutar um (1) Procurement Senior Officer. Saiba mais.

3. Vaga para Specialist – Postpaid Billing, CRM & CLM

A Vodafone pretende recrutar um (1) Specialist – Postpaid Billing, CRM & CLM. Saiba mais.

4. Vaga para Cloud Infrastructure & NFV/CNF Engineer

A Vodafone pretende recrutar um (1) Cloud Infrastructure & NFV/CNF Engineer. Saiba mais.

5. Vaga para HR Assistant

A Good Neighbors Mozambique pretende recrutar um (1) HR Assistant. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

1. Vaga para Técnico Distrital de Adaptação Climática

A AJOAGO Moçambique pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico Distrital de Adaptação Climática. Saiba mais.

2. Vaga para Logístico-Motorista

A CEFA, Comité Europeu para a Formação e Agricultura pretende recrutar para o seu quadro um (1) Logístico-Motorista. Saiba mais.

3. Vaga para Médico de Clínica Geral

O Centro Médico Saúde e Vida Lda pretende recrutar um (1) Médico de Clínica Geral. Saiba mais.

4. Vaga para Operador de Amostragem

A Bureau Veritas pretende recrutar um (1) Operador de Amostragem. Saiba mais.

5. Vaga para Estagiário

A Bureau Veritas pretende recrutar um (1) Estagiário. Saiba mais.

6. Vaga para Gestor da Qualidade – Projeto (SHEQ)

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Gestor/a da Qualidade – Projeto (SHEQ). Saiba mais.

7. Vaga para General Manager

A Farm Manager pretende recrutar um (1) General Manager. Saiba mais.

8. Vaga para Technical Director

A Paratus pretende recrutar um (1) Technical Director. Saiba mais.

9. Vagas para Analistas de Crédito ao Funcionário Público

A EKITALCI Consultoria Investimentos Lda pretende recrutar para o seu quadro de pessoal dois (2) Analistas de Crédito ao Funcionário Público. Saiba mais.

10. Vaga para Offshore HSE Supervisor

A Airswift pretende recrutar um (1) Offshore HSE Supervisor. Saiba mais.

11. Vaga para TAR & Maintenance Specialist

A RINA pretende recrutar um (1) TAR & Maintenance Specialist. Saiba mais.

12. Vaga para Diretor Adjunto de Projeto

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Diretor Adjunto de Projeto. Saiba mais.

13. Vaga para Diretor de Procurement e Logística – Projeto

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Diretor de Procurement e Logística – Projeto. Saiba mais.

14. Vaga para Territory Manager Nampula South

A Vodafone pretende recrutar um (1) Territory Manager Nampula South. Saiba mais.

15. Vaga para Director do Projecto SBIS

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Director(a) do Projecto She Belongs In School – Ela Pertence à Escola (SBIS). Saiba mais.

Destaques da semana

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