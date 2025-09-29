Foram publicadas hoje, dia 29 de Setembro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:
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Vagas de emprego abertas para hoje:
1. Vaga para Técnico Distrital de Adaptação Climática
A AJOAGO Moçambique pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico Distrital de Adaptação Climática. Saiba mais.
2. Vaga para Logístico-Motorista
A CEFA, Comité Europeu para a Formação e Agricultura pretende recrutar para o seu quadro um (1) Logístico-Motorista. Saiba mais.
3. Vaga para Médico de Clínica Geral
O Centro Médico Saúde e Vida Lda pretende recrutar um (1) Médico de Clínica Geral. Saiba mais.
Vagas de emprego ainda abertas
1. Vaga para Operador de Amostragem
A Bureau Veritas pretende recrutar um (1) Operador de Amostragem. Saiba mais.
2. Vaga para Estagiário
A Bureau Veritas pretende recrutar um (1) Estagiário. Saiba mais.
3. Vaga para Gestor da Qualidade – Projeto (SHEQ)
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Gestor/a da Qualidade – Projeto (SHEQ). Saiba mais.
4. Vaga para General Manager
A Farm Manager pretende recrutar um (1) General Manager. Saiba mais.
5. Vaga para Programme Specialist (PSEA)
A UNICEF pretende recrutar um (1) Programme Specialist (PSEA). Saiba mais.
6. Vaga para Technical Director
A Paratus pretende recrutar um (1) Technical Director. Saiba mais.
7. Vagas para Analistas de Crédito ao Funcionário Público
A EKITALCI Consultoria Investimentos Lda pretende recrutar para o seu quadro de pessoal dois (2) Analistas de Crédito ao Funcionário Público. Saiba mais.
8. Vaga para Offshore HSE Supervisor
A Airswift pretende recrutar um (1) Offshore HSE Supervisor. Saiba mais.
9. Vaga para TAR & Maintenance Specialist
A RINA pretende recrutar um (1) TAR & Maintenance Specialist. Saiba mais.
10. Vaga para Diretor Adjunto de Projeto
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Diretor Adjunto de Projeto. Saiba mais.
11. Vaga para Diretor de Procurement e Logística – Projeto
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Diretor de Procurement e Logística – Projeto. Saiba mais.
12. Vaga para Territory Manager Nampula South
A Vodafone pretende recrutar um (1) Territory Manager Nampula South. Saiba mais.
13. Vaga para Director do Projecto SBIS
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Director(a) do Projecto She Belongs In School – Ela Pertence à Escola (SBIS). Saiba mais.