Chuvas de monção no Paquistão deixam pelo menos 20 desaparecidos

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Pelo menos 20 pessoas estão desaparecidas na sequência de fortes chuvas que afligem o norte do Paquistão, um país que enfrenta uma estação de monções particularmente severa.

A informação foi confirmada por uma fonte da Autoridade Provincial de Gestão de Desastres de Khyber-Pakhtunkhwa, que revelou à agência de notícias France-Presse que várias aldeias foram devastadas no distrito de Swabi.

O mesmo número de desaparecidos foi reportado por uma segunda fonte dentro das autoridades distritais. Desde o início da semana passada, o balanço das cheias no Paquistão contabiliza 660 mortos e 929 feridos.

Segundo a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (NDMA) do Paquistão, as chuvas torrenciais têm causado estragos em diversas regiões do país. A maior parte das fatalidades registadas nos últimos dias ocorreu na província de Khyber-Pakhtunkhwa, onde 392 pessoas perderam a vida até ao momento.

Especialistas apontam que o Paquistão é um dos países mais expostos a eventos climáticos extremos em todo o mundo. Em 2022, durante o período das monções, as chuvas provocaram mais de 1.700 mortes e danos económicos que ultrapassaram os 30 mil milhões de euros.