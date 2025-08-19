Internacional Chuvas de monção no Paquistão deixam pelo menos 20 desaparecidos

Chuvas de monção no Paquistão deixam pelo menos 20 desaparecidos


Pelo menos 20 pessoas estão desaparecidas na sequência de fortes chuvas que afligem o norte do Paquistão, um país que enfrenta uma estação de monções particularmente severa. 

A informação foi confirmada por uma fonte da Autoridade Provincial de Gestão de Desastres de Khyber-Pakhtunkhwa, que revelou à agência de notícias France-Presse que várias aldeias foram devastadas no distrito de Swabi.

O mesmo número de desaparecidos foi reportado por uma segunda fonte dentro das autoridades distritais. Desde o início da semana passada, o balanço das cheias no Paquistão contabiliza 660 mortos e 929 feridos.

Segundo a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (NDMA) do Paquistão, as chuvas torrenciais têm causado estragos em diversas regiões do país. A maior parte das fatalidades registadas nos últimos dias ocorreu na província de Khyber-Pakhtunkhwa, onde 392 pessoas perderam a vida até ao momento.

Especialistas apontam que o Paquistão é um dos países mais expostos a eventos climáticos extremos em todo o mundo. Em 2022, durante o período das monções, as chuvas provocaram mais de 1.700 mortes e danos económicos que ultrapassaram os 30 mil milhões de euros.

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