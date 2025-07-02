Foram publicadas hoje, dia 02 de Julho no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:
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Vagas de emprego abertas para hoje:
1. Vaga para Estagiário em Contabilidade e Finanças
A CRH Consultores, Lda pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Estagiário em Contabilidade e Finanças. Saiba mais.
2. Vaga para Security Officer
A ACTED pretende recrutar um (1) Security Officer. Saiba mais.
3. Vaga para RPA Engineer
A Vodafone pretende recrutar um (1) RPA Engineer. Saiba mais.
4. Vaga para Operation Manager (English and Portuguese Speaker)
A Alliance International Consultancy LLC pretende recrutar um (1) Operation Manager (English and Portuguese Speaker). Saiba mais.
5. Vaga para HR Executive
A FuelBuddy pretende recrutar um (1) HR Executive. Saiba mais.
6. Vaga para Senior Sales Associate
A Korridor pretende recrutar um (1) Senior Sales Associate. Saiba mais.
7. Vaga para Assistente de Comunicação e Campanha
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Assistente de Comunicação e Campanha. Saiba mais.
Vagas de emprego ainda abertas
1. Vaga para Fuel Clerk
A Unitrans pretende recrutar um (1) Fuel Clerk. Saiba mais.
2. Vaga para Human Resource Officer
A Transsion pretende recrutar um (1) Human Resource Officer. Saiba mais.
3. Vaga para HSSEQ Officer
A DP World pretende recrutar um (1) HSSEQ Officer. Saiba mais.
4. Vaga para Coordenador Provincial de Educação – Niassa
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar um/a (1) Coordenador(a) Provincial de Educação para Niassa. Saiba mais.
5. Vagas para Facilitadores Distritais – Niassa
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar oito (8) Facilitadores(as) Distritais para Niassa. Saiba mais.
6. Vagas para Facilitadores Distritais – Maputo
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar oito (8) Facilitadores(as) Distritais para Maputo Cidade (3) e Maputo Província (5). Saiba mais.
7. Vagas para Facilitadores Distritais – Cabo Delgado
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar sete (7) Facilitadores(as) Distritais para Cabo Delgado. Saiba mais.
8. Vaga para Coordenador Provincial de Educação – Cabo Delgado
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar um/a (1) Coordenador(a) Provincial de Educação para Cabo Delgado. Saiba mais.
9. Vaga para Coordenador Provincial de Educação – Maputo
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar um/a (1) Coordenador(a) Provincial de Educação para Maputo. Saiba mais.
10. Vagas para Drivers, GS2
A United Nations Population Fund (UNFPA) pretende recrutar dois (2) Drivers, GS2. Saiba mais.
11. Vaga para Specialist, Sustainable Technologies, Climate Project-Africa
A South Pole pretende recrutar um (1) Specialist, Sustainable Technologies, Climate Project-Africa. Saiba mais.
12. Vaga para Analista de Negócios – Pequenas e Médias Empresas
O First National Bank (FNB) pretende recrutar um (1) Analista de Negócios – Pequenas e Médias Empresas. Saiba mais.
13. Vaga para Chief Accountant
A Action Contre La Faim pretende recrutar um (1) Chief Accountant. Saiba mais.
14. Vaga para Cyber Prevent Specialist
A Vodacom pretende recrutar um (1) Cyber Prevent Specialist. Saiba mais.
15. Vaga para Snr Specialist: M-Pesa Senior Business Analyst
A Vodafone pretende recrutar um (1) Snr Specialist: M-Pesa Senior Business Analyst. Saiba mais.
16. Vaga para Security Coordinator
A TechnipFMC pretende recrutar um (1) Security Coordinator. Saiba mais.
17. Vaga para Gestor de Projecto – Iniciativa de Sistemas de Educação Climática Inteligente
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Gestor de Projecto – Iniciativa de Sistemas de Educação Climática Inteligente. Saiba mais.
18. Vaga para Technical Lead Consultant
A YLABS pretende recrutar um (1) Technical Lead Consultant. Saiba mais.
19. Vaga para Finance Assistant
A International Union for Conservation of Nature (IUCN) pretende recrutar um (1) Finance Assistant. Saiba mais.
20. Vaga para Consultant (Ecosystems Analysis) – CST I
A World Food Programme (WFP) pretende recrutar um (1) Consultant (Ecosystems Analysis) – CST I. Saiba mais.
21. Vaga para Programme Associate
A United Nations Population Fund (UNFPA) pretende recrutar um (1) Programme Associate. Saiba mais.
22. Vaga para SHE Wells & Pipelines Manager
A Sasol pretende recrutar um (1) SHE Wells & Pipelines Manager. Saiba mais.
23. Vaga para Senior Process Engineer
A ENI pretende recrutar um (1) Senior Process Engineer. Saiba mais.
24. Vaga para Finance Business Partner: Enterprise BU
A Vodafone pretende recrutar um (1) Finance Business Partner: Enterprise BU. Saiba mais.
25. Vagas para Team Leaders
A N´weti, Organização Nacional não Governamental Moçambicana, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal três (3) Team Leaders. Saiba mais.
26. Vagas para Community Engagement Senior Officer
A N´weti, Organização Nacional não Governamental Moçambicana, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal três (3) Community Engagement Senior Officer. Saiba mais.
27. Vaga para Gestor Provincial de Programas
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Gestor Provincial de Programas. Saiba mais.