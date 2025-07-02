Vagas de emprego do dia 02 de Julho de 2025

Seguir MMO Notícias no Google



Foram publicadas hoje, dia 02 de Julho no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

Clique aqui para baixar a edição em PDF.

Vagas de emprego abertas para hoje:

A CRH Consultores, Lda pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Estagiário em Contabilidade e Finanças. Saiba mais.

A ACTED pretende recrutar um (1) Security Officer. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) RPA Engineer. Saiba mais.

A Alliance International Consultancy LLC pretende recrutar um (1) Operation Manager (English and Portuguese Speaker). Saiba mais.

A FuelBuddy pretende recrutar um (1) HR Executive. Saiba mais.

A Korridor pretende recrutar um (1) Senior Sales Associate. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Assistente de Comunicação e Campanha. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

A Unitrans pretende recrutar um (1) Fuel Clerk. Saiba mais.

A Transsion pretende recrutar um (1) Human Resource Officer. Saiba mais.

A DP World pretende recrutar um (1) HSSEQ Officer. Saiba mais.

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar um/a (1) Coordenador(a) Provincial de Educação para Niassa. Saiba mais.

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar oito (8) Facilitadores(as) Distritais para Niassa. Saiba mais.

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar oito (8) Facilitadores(as) Distritais para Maputo Cidade (3) e Maputo Província (5). Saiba mais.

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar sete (7) Facilitadores(as) Distritais para Cabo Delgado. Saiba mais.

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar um/a (1) Coordenador(a) Provincial de Educação para Cabo Delgado. Saiba mais.

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar um/a (1) Coordenador(a) Provincial de Educação para Maputo. Saiba mais.

A United Nations Population Fund (UNFPA) pretende recrutar dois (2) Drivers, GS2. Saiba mais.

A South Pole pretende recrutar um (1) Specialist, Sustainable Technologies, Climate Project-Africa. Saiba mais.

O First National Bank (FNB) pretende recrutar um (1) Analista de Negócios – Pequenas e Médias Empresas. Saiba mais.

A Action Contre La Faim pretende recrutar um (1) Chief Accountant. Saiba mais.

A Vodacom pretende recrutar um (1) Cyber Prevent Specialist. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) Snr Specialist: M-Pesa Senior Business Analyst. Saiba mais.

A TechnipFMC pretende recrutar um (1) Security Coordinator. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Gestor de Projecto – Iniciativa de Sistemas de Educação Climática Inteligente. Saiba mais.

A YLABS pretende recrutar um (1) Technical Lead Consultant. Saiba mais.

A International Union for Conservation of Nature (IUCN) pretende recrutar um (1) Finance Assistant. Saiba mais.

A World Food Programme (WFP) pretende recrutar um (1) Consultant (Ecosystems Analysis) – CST I. Saiba mais.

A United Nations Population Fund (UNFPA) pretende recrutar um (1) Programme Associate. Saiba mais.

A Sasol pretende recrutar um (1) SHE Wells & Pipelines Manager. Saiba mais.

A ENI pretende recrutar um (1) Senior Process Engineer. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) Finance Business Partner: Enterprise BU. Saiba mais.

A N´weti, Organização Nacional não Governamental Moçambicana, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal três (3) Team Leaders. Saiba mais.

A N´weti, Organização Nacional não Governamental Moçambicana, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal três (3) Community Engagement Senior Officer. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Gestor Provincial de Programas. Saiba mais.